中國官媒近日高調宣傳並紀念，20年前因中美戰機對撞而殉職的解放軍飛行員王偉，同時公布許多未曾公開的家書與照片。在美中對峙的緊張氛圍中，此舉被視為凝聚反美情緒的手段之一。

今年是王偉殉職20週年，中國官媒加大力度紀念這名「人民英雄」，除了緬懷之外也有意藉此事件緊扣近期美中的緊繃關係，藉此匯聚國內的反美情緒。

有官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」於今日上午刊發一篇名為「4月1日，中國人心情最複雜的一天」的文章，其中列舉多起在4月1日發生的事件，放在首位的即是王偉殉職。

文章更以此為基礎衍伸，強調不堪的往事刺激了中國臥薪嘗膽、發憤圖強，20年過去，中國已不是當年的中國了。同時也批評美國在國際上，說退群就退群，說制裁就制裁，指指戳戳更是家常便飯。「美國發起瘋來，全世界都發怵」。

官媒央視、新華網也在31日大篇幅報導相關新聞，不但採訪了王偉的家人，更首度公開了數封當年王偉寫給妻子的家書，以及在軍中服役時的照片、申請加入共產黨的相關文件。

相關報導除了以溫情的口吻表示「20年來，我們一直等你回家」，並呼籲中國網友「為年輕的他發條微博，緬懷，致敬」，也不忘強調因為美軍侵犯中國領空，才造成王偉喪生。

此外，包含中國軍方背景的解放軍報、中國軍網，以及多個中國政府單位微博，也紛紛轉發悼念王偉的短文。

而在中美緊張關係並無明顯緩解的情形下，今年中國網友對於此一議題的關注熱度仍然很高，除了發文或分享貼文追悼王偉外，許多留言都在批評美方霸權、用拳頭逼人就範。

也有網友引述日前中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在中美高層會談時的一席話，「中國已經可以平視這個世界了」，表示「現今的中國已經不是20年前只能聽命於美國的中國了」、「中國的軍事實力已經能逐漸追上美國了」。

2001年4月1日在中國海南島專屬經濟區上空，中美兩國軍機發生一起空中相撞事故。當時解放軍飛行員王偉駕駛殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，卻與美軍機碰撞後墜毀，王偉跳傘後下落不明，被認定為殉職。

事後，中國為王偉舉行盛大的追悼會。而逕自降落於海南陵水機場的美軍軍機，在中美雙方達成協議後，於同年6月由美方人員拆解並運回美國。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100401

(中央社)