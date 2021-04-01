中國在南海動作頻頻，引發美國和菲律賓關切。白宮表示，美菲兩國的國安顧問今天通話討論相關事項。

近幾星期來，中國大批船隻集結南海，並擴散到菲律賓外海島礁附近，中菲進而爆發外交糾紛。

3月7日當天，超過200艘中國船隻集結在南海巴拉旺島（Palawan Island）以西320公里的南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）一帶。馬尼拉當局稱這些為中國海上民兵的船隻，位置已侵犯菲國主權領土；北京方面則表示船隊是漁船，為了躲避惡劣氣候而聚集在這片海域。

本週，菲國空中與海上巡邏隊記錄到仍有44艘掛有中國旗的船隻停泊在牛軛礁海域。

菲國負責監控這片爭議水域的任務小組表示，目前約有210艘船集結在此區其他島礁和島嶼，對於「中國海上民兵船持續非法集結」表達高度關切。

白宮今天表示，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon）達成共識，「美菲將繼續密切合作來因應南海的各項挑戰」。

白宮補充道：「蘇利文強調美國與盟邦菲律賓站在一起，共同維持基於法規的國際海事秩序，並重申美菲共同防禦條約（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）在南海的適用性。」

中國漁船7日起集結在牛軛礁周邊，除了菲律賓提出外交抗議，加拿大、澳洲、日本等國也先後對中國「加劇緊張情勢」的行動表達關切。

(中央社)