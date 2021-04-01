新北環境季不塑之客減塑活動開跑，1日起至6月30日止，自備購物袋、環保杯、環保容器或餐具到「新北不塑之客友善店家」或「減塑同盟」店家消費，掃活動海報QR Code填妥基本資料，且於店內的不塑Logo、活動海報或活動貼紙前拍照上傳，有機會抽中iPhone 12、Dyson無線吸塵器、iPad、switch健身環組、遠百禮券等共60項好禮。

環保局表示，新北市推動「新北不塑之客友善店家」行列，至今已募集381間不塑之客友善店家。

環保局說，本次活動期間為期3個月，當月參加就能抽當月獎項，本次活動總獎項多達60項，希望大家一起用行動支持不塑生活，讓吃更環保，也讓健康更加分。

環保局指出，大愛電視台及慈濟基金會推動的「減塑同盟」與本市「新北不塑之客友善店家」推廣理念相似，這次在志工熱心溝通下促成許多店家一同加入「新北不塑之客友善店家」及本市「減塑同盟店家」行列。

為鼓勵新店家也一起加入減塑行為，在活動期間無論是已加入「新北不塑之客友善店家」及「減塑同盟店家」行列或新加入之店家，店家只要具備上述雙重資格且一同鼓勵民眾不塑消費，並上傳識別店家Logo及本活動海報或貼紙，就有機會獲得遠百8000元禮劵。歡迎更多店家一起加入不塑行列，為環保盡份心力。

(中時 )