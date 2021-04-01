清明連假前，台股上演驚喜行情。台北股市今（1日）開盤後9點01分即大漲171點，指數來到16602.47點，創下歷史新高紀錄，終場集中市場加權股價指數收在16571.28點，上漲140.15點，台積電居功厥偉，開盤即上漲11元，盤中回到600元以上，收盤上漲15元，收在今日最高價位602元。

晶圓代工龍頭台積電表示將在3年內投入1000億美元增加產能，台積電股價開高走高，午盤重返600元之上，來到602元，大漲15元，激勵台股指數上揚，開盤以16538.28點開出後，隨即跳升至16602.47點，刷新指數盤中新高紀錄，不過指數並未站穩16600點，盤中一度震盪拉回至16496.16，盤中高低震盪超過百點。

聯電今日也開高，盤中來到51.3元，記憶體族群因美光財報激勵走強，南亞科開高走高，漲逾9%，股價也回到100元之上，華邦電、旺宏也表現亮眼，鴻海今日則走弱，一度下跌3.5元來到120.5元，聯發科與股王大立光走勢也偏弱，原本走弱的面板雙虎友達、群創尾盤則出現拉抬，雙雙站回21元以上。

法人表示，明天開始就是4天的清明連假，買盤追價意願較弱，目前仍在萬六之上高檔震盪，時序進入第2季，投資人可以好好檢視手中持有個股的基本面、業績面以及未來前景，汰弱留強。

(中時新聞網)