國際影音平台執行團隊遲遲未定，隨中央社承接的前導專案期限已屆期，教文委員會今（1）日邀請文化部赴立法院，就國際平台案後續進行專題報告。多位立委皆問及開播進度，文化部長李永得發出驚人承諾表示，8月若無開播，將提頭來見，遭立委直呼「賭很大」後，他再承諾，若8月無準時開播，將辭職下台。

文化部日前舉行限制性招標，邀公視投標國際影音平台案，但因未符合標規，第一階段即遭9位評審一致不通過。李永得表示，現有三條路可擇定經營團隊，第一條路是限制性招標，第二條是文化部成立基金會自行經營，第三條是公開招標。將在一個月內考量優缺，盡快決定採何種方式。若採限制性招標，下一次招標不會邀請公視。

李永得表示，目前期望組「國家隊」，不一定要單一媒體經營，並坦言公視沒通過投標，自己最意外。國際平台不是要做得快，是要做好，更發豪語：「如果今年8月這平台沒開播，我提頭來見。」讓立委黃國書直呼「有需要賭這麼大嗎？」李永得則回應，這是表示他的決心。

立委吳思瑤表示，目前國際平台政策頻頻大轉彎，最先是擇定公視，但又因爭議換成中央通訊社承擔前導專案，再歷經公視投標失敗，恐有失大眾對國際平台的好感，直言李永得接下一個「大難攤」。

李永得表示，現在局面對他的確是一個難題，但他的責任就是解決困難，8月定會準時開播，否則會辭職下台一鞠躬。

(中時 )