各都地政局陸續公告買賣移轉，桃園、台中、台南、高雄四都今年3月買賣移轉棟數跟去年同期相比都有8%以上的成長，其中高雄市年增19.2%最多，以季度統計，四都今年第一季交易表現不俗，台中市及高雄市分別有20.9%、20.1%的成長。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然去年底打炒房政策陸續上路，但房市熱度不減，缺工、缺料訊息不斷，民眾普遍預期房價修正有限，交易熱區的量體持續擴大。

綜觀四都3月份買賣移轉棟數，桃園市4,005棟，年增8.9%，台中市4,226棟，年增10.5%，台南市2,060棟，年增8.3%，高雄市3,682棟，年增19.2%。在第一季的表現上，桃園市11,318棟，年增16.8%，台中市12,630棟，年增20.9%，台南市5,525棟，年增6.0%，高雄市9,626棟，年增20.1%。郎美囡表示，政府為調控房市熱浪，從央行限貸令到房地合一2.0，市場上雖有緊張氣氛，投資買盤也趨向觀望，但像台中具有話題、建設、新案帶動的區域，交易亮眼，且房地合一新制正式上路前，具有疑慮的屋主先求資金落袋為安，買方多少有議價空間，故提振買氣。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，央行雖然祭出選擇性信用管制，不過利率處於低檔，未受管制的買方不受影響，且自用買盤仍有支撐，加上房地合一上路前的曖昧期，買方把握議價機會，賣方也趁機出脫，應是成交優於去年的重要原因。

(時報資訊)