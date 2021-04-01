美系外資針對大聯大(3702)出具最新研究報告，看好需求強度持續增強，大聯大清楚掌握客戶需求，故維持大聯大加碼評等、目標價47元。

美系外資表表示，大聯大去年第四季每股獲利優於市場預期，去年第四季由於居家辦公和5G的持續增長，帶動智慧手機、基礎設施的需求，營收季減少6％、年增長9％，單季毛利率則和去年第三季持平。

大聯大去年第四季營收1590.43億元，季減少6.44%、年增加9.1%，單季稅後純益20.87億元，季減少7.54%，年增加20.29%，每股盈利1.25元，單季毛利率3.6%，季減少0.02個百分點，年減少0.37個百分點；大聯大2020年營業收入6098.85億元、年成長15.6%，營收創下歷史新高，全年淨利82億元，歸屬於母公司業主淨利81.23億元、年增加25.9%，全年每股盈餘4.77元，獲利創下歷史新高。

大聯大表示，今年股息政策將與以往類似，預估全年獲利增長將高於收入增長，面對產能緊張，大聯大仍維持正面評價，總體而言，供應仍處於高度緊張狀態，庫存低、大聯大認為需求強度持續增強，從去年開始會一直持續到2021年，清楚掌握客戶需求，對3C和非3C產品都持積極態度，故維持大聯大加碼評等、目標價47元。

(時報資訊)