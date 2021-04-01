時代力量近年來多次面臨黨員流失，今(1)日又傳出有人退黨的消息，美斯捷董事長翟本喬在臉書上發文表示，自己已經向時代力量提出了退黨申請。但未來他會以時代力量之友的身份，繼續支持時代力量的理想和目標。

翟本喬表示，這個決定，是在他階段性的工作完成之後，回到本心方向「為台灣前途努力，不分政治色彩」的重要一步。翟本喬指出對於他接下來要做的事，時代力量自椒華主席以下的朋友們也極大度量地加以支持。

翟本喬回憶，十二年前，他擔心臺灣會錯過雲端轉型的機會，決定放棄Google的工作，回來投入臺灣的雲端產業。十二年來，翟本喬的參與由雲端技術拓展到了其他科技、新創生態圈、政治，甚至回到了傳統產業。十二年來，他有幸見證了、也實質參與了台灣再次的民主轉型，包括了第三次的政黨輪替，和親身下場的選舉。

翟本喬認為，自己能為時代力量做的事都己經完成了，而他對時代力量也沒有所求。翟本喬指出，去年因為疫情的緣故，他把所有的時間精力投注在修復口罩工廠上面，沒有再去參與政治活動；他計畫再回到職場努力。

但翟本喬說，他是不分區立委候補人選，除非喪失黨籍，不然在沒輪到他之前是沒有機制可以放棄的，所以形式上他必須退出時代力量。他說找了時間向決策委員會報告，讓組織上可以有時間規畫必要安排，繳清了終身黨費，作為臨別禮物。

(中時新聞網)