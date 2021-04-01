打房政策一波波，329檔期房市恐將旺季不旺，今天最新出爐的住展風向球顯示，3月房市，預售新屋市場淪為重災區，來人和成交成長幅度都不如預期。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，3月分數今天出爐，來到37.7分。

較1月增加4分，分數中止連三個月下滑，對應燈號則維持黃藍燈，已連續13個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、報廣量等三項分數上升，議價率、來人與成交組數等三項分數持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，近來政府各部會頻頻打房，建商無福「銷售」，新建案市場慘淪重災區，尤其來人與成交組數未能進一步成長，反映出市場籠罩在擔憂與觀望的氛圍當中，市況「旺季不旺」。

3月住展風向球蹤的指標建案平均來人組數為40.1組／週，較2月（38.6 組／週）增加1.5組／週。

3月住展風向球蹤的指標建案平均成交組數為3.1組／週，較2月（2.7 組／週）微增0.4組／週。

何世昌指出，今年1 、2月，市況淡季不淡，3月房市原本有個好兆頭。但因政府打房下手越來越重，各大部會陸續祭出抑制措施，打得市場措手不及，3月市況雖然比2月微幅成長，但成長幅度遠低於預期，反而有點旺季不旺的景象，買盤幾乎只剩自住需求。

(工商 )