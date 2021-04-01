彰化沿海地區有超過12萬戶民生用電，包括芳苑工業區、以及未來中科二林園區，但超過300平方公里的地區，竟然沒有一個專門搶電維修的部門。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

台電彰化營業處「二林巡修課」１日正式揭牌成立，未來每天都有3班輪值人員，配置至少30人員、11輛工程車待命，專責海線地區之電力調度、配電線路停電事故通報、搶修等工作。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

彰化沿海地區有超過12萬戶民生用電，包括芳苑工業區、以及未來中科二林園區，但超過300平方公里的地區，竟然沒有一個專門搶電維修的部門，台電彰化營業處1日在彰化二林斗苑路成立「二林巡修課」，未來每天24小時都有人員駐守，民眾只要撥打11911專線，就會有人員前往搶修，提高至少1倍以上的搶修效率。

台電彰化營業處「二林巡修課」１日正式揭牌成立，設置在原二林服務所2樓，1樓服務所依舊維持繳電費或其他諮詢服務，2樓則專職負責搶修工作，未來二林巡修課將服務二林５大行政區，包括二林鎮、芳苑鄉、埤頭鄉、大城鄉以及竹塘鄉等，專業分工，縮短搶救時間。

台電彰化營業處長陳阿勝表示，「二林巡修課」為彰化沿海地區供電注入全新活力，行政轄區達到363平方公里，未來每天都有3班輪值人員，配置至少30人員、11輛工程車待命，專責海線地區之電力調度、配電線路停電事故通報、搶修等工作，提升完整的電力服務網絡。

台電彰化營業處業務副處長顏國俊說，過去各地服務所除了繳電費及諮詢服務外，還必須兼任搶修服務，若人員不足還必須從其他地區調派人員到現場協助，因此大幅增加搶修時間，二林巡修課設立後，不僅專職擔起搶修服務，也會預防性檢修，來避免機械故障造成停電等問題，發揮二林巡修課最大功能。

(中時 )