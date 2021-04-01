蘋果31日（周三）宣布打造以電池為主的再生能源儲存設施，地點位在加州中部一座供應蘋果加州據點電力的太陽能場附近。

儘管蘋果未提及電池供應商為何，但另據The Verge報導，蘋果採用的是85組特斯拉巨型電池儲存設備Megapack。兩公司目前皆未對此發表評論。

蘋果表示，此計畫可儲存240兆瓦時（Megawatt-hour，MWh）的電力，約合足夠供應逾7千戶家庭一日用電。地點在加州蒙特瑞郡（Monterey County）東南的California Flats太陽能場附近，距離蘋果庫比蒂諾總部約100英里。

該座太陽能場白天傳送130兆瓦（megawatt，MW）的電力至蘋果加州據點，但在夜間並未供電。蘋果環境、政策及社會事務副總裁傑克森（Lisa Jackson）表示，該公司打算開發全美最大的電池儲存設備之一。

(工商 )