現今已經是數位化的年代，近年大家一定也聽了不少區塊鏈跟虛擬貨幣的應用，但其實最近還在全球投資圈掀起了一股「NFT」數位收藏交易熱潮（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣），數據顯示光今年2月底NFT銷售額就接近3.1億美元（台幣約88億），連Tesla創辦人Elon Musk、Twitter創辦人Jack Dorsey等代表性人物都參與發行NFT，近日更有亞洲首款職籃NFT上架。

在NFT上大家可以把不同的內容、創作等上鏈拍賣，像去年10月發行的「NBA Top Shot」，區塊鏈創新NBA數位藏品在7天內的交易額就破10億台幣，引發了全球粉絲35萬人瘋狂搶購收藏，其中小皇帝詹姆士（LeBron James）1張稀有的精采場面卡，就喊到單張達20萬美元天價售出，可見數位區塊鏈藝術正在崛起。

亞洲首款職籃NFT「攻城獅傳奇」數位球員卡牌，當中「高國豪經典拉竿限量卡」就被當天秒殺，帶動了1周內價值翻倍，甚至有粉絲喊價球員卡單張為0.38顆以太幣，約為台幣快2萬。（ACE提供）

而從台灣科技重鎮竄起的台灣職籃P.LEAGUE+聯盟新勢力「新竹街口攻城獅」，不僅在搶奪季後賽卡位戰進入白熱化，今年更導入了區塊鏈科技，與ACE王牌比特幣交易所攜手聯名發行亞洲首款職籃NFT「攻城獅傳奇」數位球員卡牌，第一波NFT球員卡由五位高人氣的球員高國豪、田浩、吳岱豪、成力煥、蕭順議率先登場，限量卡全球限定150張，發行當天定價約為3500元，普通卡全球限定1000張，定價約為250元，當中「高國豪經典拉竿限量卡」就被當天秒殺，帶動了1周內價值翻倍，甚至有粉絲喊價球員卡單張為0.38顆以太幣，約為台幣快2萬。

亞洲首款職籃NFT發行新竹街口攻城獅與ACE王牌比特幣交易所攜手聯名發行高人氣的球員高國豪、田浩、吳岱豪、成力煥、蕭順議 5大NFT「攻城獅傳奇」數位球員卡牌。（ACE提供）

高材生「成力煥」也在直播時聊到NFT，表示NFT加密收藏品，以區塊鏈技術將球員卡等藝術創作的數位位元永久保存於智能合約的區塊鏈上，「所有的交易紀錄都會被上鏈保存，以確保其真實性，企圖根除藝術品常常遇到的造假和仿冒問題。」而預計未來在數位化的時代，將會有更多無形物品投入NFT市場，甚至具有難以想像的價值數位收藏市場近來有爆炸性的驚人成長，預期在台灣體育界、投資收藏界掀起搶購熱潮。

(中時 )