甄莉申請國賠。（TVBS提供）

甄莉近日錄TVBS《女人我最大》受訪談近況，她曝老公經營旅行社，因疫情生意受重創，不只改做國內旅遊，旅行社員工也從原先10幾人，到現在只剩1個會計跟3、4個業務，幾乎少去大半員工，幸好老公除了旅行社，還有投資股票跟資金，才算勉強度過這波危機。被問到近日夯話題帛琉旅遊泡泡，她坦言，「太貴了，誰會去呢？大家之前都去過，所以知道價格不需到8、9萬，住的還是四星級飯店」。

甄莉笑稱老公現在幾乎不需出門，只有在會計對帳才會走出家門，她則有工作就北上，兩人像是假日夫妻，她提及這波疫情旅行社應該損失千萬以上，但老公沒有多談，她也不會過問，「其實從他每天的臉色，我就知道今天是好是壞了，而他也不會把壓力帶回家，反正我就是努力賺自己的錢」。她除了勤上通告，也賣水餃，談到水餃生意，「就順順的還不錯」。

甄莉1月車禍，她當時開著價值250萬休旅車撞護欄，整個翻車還漏油，她勉強爬出車外獲救，不僅腦震盪，車子也只能報廢，原因竟是道路施工，但光線不足造成，後來在她車禍後，該路段果然加裝照明，「證明他們也覺得原來的光線不夠，所以我申請了國賠」。

(中時 )