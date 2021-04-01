警政署長陳家欽幕僚張博鈞曾有酒駕紀錄，日前調任高雄市刑大司法組長，引發輿論爭議，市警局最後緊急撤回人令。前警察大學教授高哲翰則呼籲，警察要團結，不應為了內部人事紛爭，在公眾面前再「自曝其短」，讓人貽笑大方。

前警察大學教授高哲翰現任於華夏科技大學商管學院院長，由於長期於警察大學服務，有「警界孔子」之稱。針對近日警政署長陳家欽幕僚張博鈞的人事調動風波，他強調，日前高層以警界用人爭議爆料，造成警界惡質人事鬥爭風氣，攤在國人面前，才更是故意傷害警察的榮耀與形象。

高哲翰說，警察都是最受國人敬重的公務人員團體，警務人員，尤其內部長官，應該共同維護自我的格調和信譽，心胸寬闊，建立社會大眾認可的專業形象是各種職業共同努力的目標，也應該是眾多警察的心願。

但高層在乎這件事嗎？是否全心樹立警察的專業地位呢？能夠影響警界的政治人物，又是否真正尊重警察成為一種完全符合專業條件的崇高職業？

高哲翰說，陳家欽帶著弟兄往前衝，第一線警察同仁奮不顧身談判、解救人質，警力上下一心，完成漂亮的一仗，展現守護人民的決心。

警政署基於勤務、業務及用人需要，都是依照警察人員陞遷辦法等相關規定辦理，警政署當然會尊重且配合監察院及內政部政風處職權及調查。高哲翰也說，應該將之前歷任警政署長的機要秘書升遷走勢也一起拿出來做一張表比較，這樣才能讓人信服，且才有符合平衡報導。

(中時 )