中天新聞台被迫關台並撤出52台將近4個月，NCC護航華視上位終於成功，昨（3月31日）通過中嘉12家及3家獨立系統台申請由華視新聞資訊台遞補案。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，中天關台後，竟由與中天相較資格不符、財務虧損和人力不足的華視遞補，NCC此舉自甘墮落，甘做政府的「東廠」，難道在台灣顏色正確才是王道？

對於華視入駐52台，鄭麗文今（1日）在臉書發文表示，中天關台後，竟由財務長期虧損、編制人力遠遠不足的華視遞補，應該是超然獨立、捍衛新聞自由的NCC自甘墮落，箝制新聞言論自由，完全按照當權者的劇本演出，甘做「東廠」。

鄭麗文批評，NCC將中天關台換給華視的整個過程令人瞠目結舌，把一個完全合乎規定、正常運轉，資金沒有問題的中天硬是腰斬，換給一個資格完全不符、長期財務虧損，人力有問題的華視，就像把合格考上台大的學生隨意開除，換一個考不上台大的學生，硬是讓他入學後再幫他補習三年，真是荒謬至極!

鄭麗文直言，中天電視台因為色彩、立場與當局不同，所以政府秋後算帳，直接對不喜歡的電視台進行政治整肅；即使各方面都不及格的華視，有了當局的欽點，仍然可以順利上位，用離譜的先上車後補票方式空降52台。符合規定不該撤照的反而撤照，不符規定的只要民進黨喜歡，就能順利上位，難道在台灣顏色正確才是王道？我國還有新聞自由可言嗎？NCC如此誇張的行徑，真的都當人民看不見嗎？

(中時新聞網)