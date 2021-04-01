日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)2020年第四季營運持穩高檔，每股盈餘（EPS）0.58元，惟因上半年營運受疫情影響虧損拖累，下半年營運表現雖顯著彈升，全年稅後淨利0.31億元、仍年減達64.41％，每股盈餘0.79元，雙創新低紀錄。

雖然去年獲利表現明顯下滑，亞洲藏壽司董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.5元，持平去年水準，盈餘配發率約63.29％、則創歷年新高。公司將於6月28日召開股東常會。

亞洲藏壽司去年第四季合併營收創7.14億元新高，季增3.73％、年增達54.49％，毛利率40.87％創近5季高點，營益率自4.78％略降至4.54％，但較前年同期顯著由虧轉盈。稅後淨利0.23億元、每股盈餘0.58元，雖季減0.57％，但較前年同期虧損0.25元顯著好轉。

合計亞洲藏壽司去年合併營收創24.14億元新高、年增達25.35％，但因上半年營運虧損，毛利率39.46％、營益率2.1％雙創新低。加上業外虧損增加，使稅後淨利0.31億元、年減達64.41％，每股盈餘0.79元，亦雙創新低。

亞洲藏壽司受新冠肺炎疫情衝擊，去年上半年營運轉虧，稅後虧損0.15億元、每股虧損0.4元。但隨著疫情趨緩帶動來客回溫，單月營收於4月落底，受惠旺季消費暢旺及展店效應顯現，第三季營運終止連3季虧損，第四季淡季營運亦持穩。

觀察去年下半年概況，亞洲藏壽司合併營收14.04億元、年增達41.16％，毛利率40.8％、營益率4.66％，優於前年同期40.28％、2.15％，本業獲利跳增達2.05倍。稅後淨利0.46億元、年增達96.92％，每股盈餘1.19元、優於前年同期0.56元。

在春節連假聚餐需求助攻、總店數年增達10家帶動下，亞洲藏壽司2021年2月自結合併營收創2.79億元新高，月增6.88％、年增達68.18％。累計前2月合併營收3.49億元、年增達25.74％，續創同期新高。

亞洲藏壽司1月中開出板橋中山遠百店，將全台總店數推升至34家。公司表示，今年將維持每年新展5～10家步調不變，預計4月開出街邊店型的中和橋和店，後續將加快展店速度，並規畫進軍尚未進駐縣市，如3月中已公告租下嘉義土地，後續將進駐開店。

亞洲藏壽司董事長暨總經理西川健太郎先前表示，未來將持續擴大在台服務範圍、加速拓展品牌能見度，維持每年開設5～10間新店步調，目標3年內將全台門市拓增至50家以上，並進軍海外插旗中國、東南亞等海外市場，長期目標在亞洲地區達200家店。

(時報資訊)