中磊(5388)轉營成效浮現，今年看好全球5G建置帶動CPE產品逐漸增量，加上Wi-Fi 6、光纖、DOCSIS 3.1等固網升級動能也持續強，法人預估，中磊今年每股獲利有實力挑戰5元大關，中磊今股價反應基本面題材，早盤後股價拉高，漲幅逾1.5%，收復季線大關。

中磊轉型成果漸現，去年第四季每股盈餘1.22元，季增加7.6%、年減少15.1%，在新台幣升值與原物料緊張影響之下，單季毛利率仍達15%；中磊2020年合併營收達361億元，較2019年營收318億元，年成長率達14%，累計全年營業利益為11.4億元，較去年同期成長15%，表現亮麗；全年稅前淨利為11.1億元，歸屬母公司稅後淨利達9.1億元，以加權平均股數約248百萬股計算，2020年合併每股稅後盈餘3.66元。

中磊自2018起開始轉型直接供貨之商業模式已開始於2020年取得成效，去年全年營業費用達43億元，主因轉型直接供貨之商業模式後，需先在客戶端增加支援人力來強化客戶關係並取得訂單，預期轉型成果將於2021進一步反應於營收成長上，營業費用率將逐漸稀釋。

目前中磊製造生產基地囊擴大陸，移到台灣、菲律賓跟印度，也跨入更多新產品，包含5G毫米波小基地台得到FCC認證，也得到日本樂天、軟銀以及印度電信業者進行策略結盟。

展望2021年，中磊看好2021年全球5G建置帶動CPE產品逐漸增量，而WiFi 6與光纖、DOCSIS 3.1等固網升級動能也持續強勁，而中磊轉型直供後除了在北美市場持續取得電信商訂單以外，自中美貿易戰之後，亦受惠於地緣政治在歐洲與東南亞等區域取得來自大陸競爭對手的市場份額，目前規畫的產能已足以支撐未來營收翻倍成長，另外，因近期原物料持續緊張，客戶提前下單以確保供應安全之下，訂單能見度已達明年第一季，樂觀看待2021營收逐季成長，法人也樂觀預估，中磊今年每股獲利有實力挑戰5元大關。

(時報資訊)