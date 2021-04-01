下周國際新聞事件
04/05 周一 日本Jibun銀行三月服務業/綜合PMI終值
印度三月Markit製造業PMI
美國三月Markit綜合/服務業PMI
美國三月ISM非製造業PMI
美國二月工廠訂單
04/06 周二 日本二月家戶支出
澳洲央行利率決議
歐元區二月失業率
美國二月JOLTs職位空缺
美國三月消費者通膨預期
04/07 周三 API原油庫存報告
澳洲三月Markit服務業/綜合PMI終值
印度央行利率決議
印度三月Markit服務業/綜合PMI
德國三月Markit服務業/綜合PMI終值
歐元區三月Markit服務業/綜合PMI終值
美國MBA抵押貸款申請
美國二月貿易收支
EIA原油/庫欣原油/餾分油/加熱油/煉油廠原油報告
04/08 周四 美聯準會FOMC紀錄
日本三月消費者信心
德國二月工廠訂單
美國首次請領失業救濟人數
04/09 周五 德國二月工業生產
加拿大三月失業率/就業變遷
(時報資訊)
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