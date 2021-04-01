下周國際新聞事件

04/05　周一 日本Jibun銀行三月服務業/綜合PMI終值

印度三月Markit製造業PMI

美國三月Markit綜合/服務業PMI

美國三月ISM非製造業PMI

美國二月工廠訂單

04/06　周二 日本二月家戶支出

澳洲央行利率決議

歐元區二月失業率

美國二月JOLTs職位空缺

美國三月消費者通膨預期

04/07　周三 API原油庫存報告

澳洲三月Markit服務業/綜合PMI終值

印度央行利率決議

印度三月Markit服務業/綜合PMI

德國三月Markit服務業/綜合PMI終值

歐元區三月Markit服務業/綜合PMI終值

美國MBA抵押貸款申請

美國二月貿易收支

EIA原油/庫欣原油/餾分油/加熱油/煉油廠原油報告

04/08　周四 美聯準會FOMC紀錄

日本三月消費者信心

德國二月工廠訂單

美國首次請領失業救濟人數

04/09　周五 德國二月工業生產

加拿大三月失業率/就業變遷

《國際產業》美國ITC：SK未侵犯LG電池專利
《國際產業》晶片缺貨搞不定 福特北美6廠將大減產

(時報資訊)

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