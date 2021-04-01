交通部觀光局瞄準疫後入境旅遊市場，日前委託台灣觀光協會舉辦「2021年第1季台韓B2B線上推廣會」，邀請約25家韓國組團社出席、與台灣約30個單位代表促成超過百場商談，提前布局爭取商機，盼使台灣成為韓國旅客疫後首選的觀光旅遊目的地。

台灣與韓國向來是雙方民眾喜愛的熱門旅遊目的地，韓國訪台旅客自1990年代每年僅約10萬人次起步，在雙方政府共同努力下，2018、2019年已連2年達成台韓互訪突破200萬人次新紀錄，去年則因新冠肺炎疫情而影響國際觀光發展腳步。

隨著各國陸續施打疫苗，觀光局此次舉辦台韓B2B線上推廣會爭取韓國知名大型旅行社Hana Tour、Mode Tour等約25家組團社出席，與台灣旅行業界、原住民族委員會、台南市及雲林縣政府、退輔會所轄農場等約30個單位代表洽談，盼為雙方開啟未來商機。

此次台韓雙方業者以一對一形式商談，台方代表從部落、生態、地方特色與旅行社接待、飯店旅館防疫現況等呈現不同層面的台灣，並搭配影片、簡報向韓國組團社傳達台灣豐富多元、安心安全的旅遊目的地形象。據活動問卷顯示，雙方業者均期盼後續相關活動。

觀光局長張錫聰表示，衛生安全及維持距離防護的新旅行文化將更受重視，今年為台灣「自行車旅遊年」，期盼韓國旅客疫後來台享受徜徉山林與鄉間風光的安心之旅。台灣觀光協會會長葉菊蘭則盼以此為開端，帶領雙方為疫後旅遊熱潮做好準備。

觀光局表示，疫情使「永續」與「體驗」成為國際觀光發展趨勢，未來將持續致力為業者打造因時、因地制宜的交流平台，讓台韓雙方彼此保持最佳互動。隨著國際間疫情可望漸趨穩定，相信在跨境旅遊開放後，成功防疫的台灣絕對是國外旅客的最佳旅遊目的地。

(時報資訊)