人往生後都會經過火化成骨灰。日本京都卻發生一起嚴重疏失，有家屬將90多歲母親遺體送往火葬場火化後，火葬場工作人員卻告知「因人員疏失，不慎用吸塵器將骨灰吸走」，引發家屬不滿，並向法院提出訴訟，求償3300萬日幣（約新台幣855萬元）。

據《每日新聞》報導，日本京都去年11月18日一名高齡90多歲的老婦離世，家屬將遺體送往京都府宇治市的市立殯儀館火化，本應該在火化後等待撿骨，不料殯儀館工作人員卻告知，「因工作人員疏內部作業疏失，不慎將骨灰用吸塵器吸走了」，令他們難以接受，當場崩潰。

家屬在工作人員的引導下到火爐旁，只見平台上只剩下些許的白色粉末，無法確認是否為母親的骨灰，工作人員表示，經高溫燃燒後很難透過DNA鑑定身分。家屬痛批，工作人員在未經確認的情況下，就開啟吸塵器，「太離譜」。

由於該殯儀館屬於宇治市政府委外經營的業者，家屬向法院提出訴訟，向政府求償3300萬日幣（約新台幣855萬元）。家屬日前召開記者會表示，「失去母親的遺骨，造成他們巨大的精神痛苦」，它們希望將骨灰找回，若骨灰無法復原，也希望宇治市政府擔起責任。

(中時新聞網)