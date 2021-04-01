大安農會採用大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，1日推出新品芋頭豬肉餡餅。（陳淑娥攝）

大安農會採用大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，1日推出新品芋頭豬肉餡餅。（陳淑娥攝）

台中市大安區芋頭種植高達250公頃，品種為檳榔心芋頭，具Q、香、鬆、高澱粉優質品質，農會繼上周研發芋頭水餃成功後，1日再度推出新品芋頭豬肉餡餅，採用大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，品質有保證，民眾只需以小火進行油煎，輕輕鬆鬆即可美味上桌。

大安農會今日11時30分於飛天豬餐館舉辦芋頭豬肉餡餅新品上市發表會，包括總幹事蔡建宗、農業局副局長蔡勇勝以及研發教授楊鵑華一同品嚐，一口咬下，鮮甜肉汁包覆芋頭濃濃香氣令人讚不絕口，外皮厚度更是恰到好處。

總幹事蔡建宗表示，大安區芋頭種植有250多公頃，品種為檳榔心芋頭，具有Q、香、鬆、高澱粉優質品質，從2014到2020年連續多年得到中市芋頭評鑑總冠軍頭銜，今天特別採用大安冠軍芋搭配產銷履歷豬肉，成功研製「芋頭豬肉餡餅」。

蔡建宗指出，芋頭從田間送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味料理，消費者以小火進行油煎(不需解凍)，過程需加一次水並蓋上鍋蓋等水收乾，約15分鐘即可起鍋，非常方便，為正餐、宵夜的最佳選擇。

加工課課長周于翔表示，台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。

大安區農會指出，芋頭豬肉餡餅每包為20粒裝，定價500元，為供民眾嘗鮮，即日起至30日止，優惠價239元，團購優惠活動，一次購買2包只要450元，一次購買5包只要999元，欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

(中時 )