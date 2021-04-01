新竹市議會1日舉辦「議起來玩吧」議事體驗營，邀請竹蓮國小23位學童擔任「1日議員」，質詢由議員扮演的市府一級主管。（陳育賢攝）

新竹市議會1日舉辦「議起來玩吧」議事體驗營，邀請竹蓮國小23位學童擔任「1日議員」，質詢由議員扮演的市府一級主管。（陳育賢攝）

新竹市議會1日舉辦「議起來玩吧」議事體驗營，邀請竹蓮國小23位學童擔任「1日議員」，質詢由議員扮演的市府一級主管。（陳育賢攝）

兒童節即將到來，新竹市議會1日上午特別舉辦「議起來玩吧」議事體驗營，邀請竹蓮國小23位學童擔任「1日議員」，議長許修睿擔任主席，10多位議員則扮演市府局、處首長與小朋友們互動，接受小朋友的質詢，場面歡樂之餘也讓孩童們學習到議事相關知識。

議長許修睿表示，連續劇對民意代表有很多誇張的描述，造成大眾的負面印象，誤以為議員有特權，其實議員沒有特權，跟大家一樣都必須守法，藉由今天的活動，小朋友明白民主與法治不能分離，議員即使在議事堂問政也須遵循議事規則，沒有人有特權。

而當1日議員的小朋友們問題是琳瑯滿目，「為什麼想當議員呢？」、「成為議員以後，有什麼想達成的目標？」、「議員工作時有沒有遇過什麼特別的情況？」、「議員有特權嗎？」。

而包括鍾淑英、陳啟源、李國璋、吳青山、黃美慧、陳治雄、張祖琰、陳慶齡、林耕仁、林慈愛、蕭志潔、黃文政、羅文熾、顏政德等「市議員」則是面對「1日小小議員」的問題一一答詢。

「開會碰到議員吵架怎麼辦？」許修睿不點名議員回答，他說：「主持議事是議長的工作，就由我來回答，碰到議員意見不合，爭得面紅耳赤，我會宣布休息協商，緩和大家的情緒，取得共識後再繼續開會」。

除了在議事廳與議長、議員們互動，許修睿與副議長余邦彥也另安排有獎徵答，讓小朋友們認識史料館與環境導覽。

許修睿同時指出，議會開大門歡迎小朋友們來參訪，是因為議會不只是議員問政的民主殿堂，更應該成為民主與法治教育的學習場域，今年暑假也將舉辦青年議事營，未將會視實際需求考量是否擴大舉辦。

許修睿說，新竹市議會大樓建於半個世紀之前，是歷史建物，也是個「小博物館」，非常值得參觀，像「竹」字型的窗口牆面為台灣僅見，大門兩側中正路沿的1對石獅，被譽為全台灣最美的青斗石獅。

此外，市議會有個環境友善的庭園，有1隻黑冠麻鷺，自由進出，不受干擾，愛上這個地方，最近還呼朋引伴，號召同類也常來做客，因此市議會也可成為生態導覽場域。

(中時 )