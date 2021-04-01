陽明海運2,800箱（20呎櫃）全貨櫃船「永明輪」1日在台灣國際造船公司完成交船文件簽署儀式，由台船副總經理魏正賜與陽明技術長何永順進行簽署，並邀請重要貴賓親臨見證。

在簽署交船文件後，代表完成本輪的產權轉移。本輪於台船轉移給陽明公司後，將投入陽明海運亞洲區間JTS航線，有助於陽明海運進一步提升亞洲區間航線營運績效。

「永明輪」已於110年03月19日舉行新船命名典禮，並邀請交通部航政司司長何淑萍擔任命名以及擲瓶人，為本船帶來最好的祝福。該輪是陽明訂造10艘2,800箱級全貨櫃輪中的第8艘新船。

船長209.75公尺；船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計（Russian stow），可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，配合法國驗船協會（BV）的LI-LASHING船級符號（Class Notation），針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

在節能環保方面，船隻採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排；前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

另外，繼109年第三季交船之「聚明輪」後，「永明輪」亦取得法國驗船協會SMART（M1）智能標章認證。本系列船配置了先進的電腦整合系統，以監控無人當值機艙，並配置尾軸監控裝置，可大幅提升航行之安全性。

本輪採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織（IMO）第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20％的氮氧化合物排放量。此外，主機加裝低負載調校（Low load tuning）及排煙旁通系統EGB（Exhaust Gas Bypass），使其在常用營運航速（25％~70％最大馬力）下，更具節能效果。另配備美國海岸警衛（USCG）認證之壓艙水處理系統（BWTS），能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，較IMO認證標準高，可於全球海域暢行無阻。

在硫化物排放方面，船隻安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（Scrubber System）來減少硫化物的排放，達成IMO2020年之0.5％排氣含硫量標準。本系列輪滿足IMO能源效率指標（EEDI）的最新節能標準，並兼顧船速、油耗與裝載等性能，可謂新一代高裝載之經濟性綠色船舶。

公司最新一代2,800箱級貨櫃船自2015年以來，先後獲得長榮公司、陽明公司青睞，銷售成績優異，成功讓台灣卓越的造船工業躍上世界舞台。此外，本系列輪更符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與中鋼鋼板，除減少運輸成本外，更於建造期間內創造大量內需，同時以此策略扶植國內廠家接入國際，藉由滿足全球航用設備需求與規範，提高產業競爭力；本系列輪實為根留台灣，促進業界合作之成功典範。

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