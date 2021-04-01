北興國中蘇玥儒考發嘉義高中科學班甄榜首，校長張金龍（左）、導師張琬琪（右）稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市北興國中參加嘉義高中科學班甄選，錄取15人，師生欣喜。（廖素慧攝）

嘉義市北興國中參加嘉義高中科學班甄選，錄取15人，蘇玥儒榮登女榜首，自幼罹患「苯酮尿症」罕見疾病的翁健洲，樂觀積極進取，比賽獲獎，請全班同學吃炸雞，自己卻因病不能吃炸雞，IQ、EQ俱佳，備受師長及同學稱讚。

翁健洲出生3天即送醫，檢出罹患「苯酮尿症」，台灣的盛行率約4萬分之1，嘉義市僅2例，小時候每月抽4管血液檢查，手腳甚至頭皮都扎針，且要嚴格控制飲食，不能攝取豆類、海鮮及肉類等高蛋質食物，現在每半年到台北榮總醫院追蹤檢查。

翁健洲念國小時曾被同學「另眼相看」，留下小陰影，但年紀漸長，越來越能調適，導師陳琬琪說，他會自我解嘲「苯是酮根生」，和同學相處融洽，獲得嘉義市科展第2名，請全班吃炸雞，自己不能吃也甘之如飴。

翁健洲說，考科學班口試時被問到對未來的規畫，他回答想當研究員，希望研發出能治療苯酮尿症的藥物。這個答案表露了他對健康的渴望，還有惠及更多人的願望。

翁健洲的數理及英語很強，自律、盡責，獲得嘉義市推薦參加2021總統教育獎，評委訪視時，委員稱讚他「我們訪了這麼多場，你是第一個自己做簡報的同學，講得還滿棒的。」

蘇玥儒曾榮獲張進通許世賢教育事務基金會109學年度雲嘉南區國中數學能力競試金牌，數學、作文俱優，也是嘉義地區唯一獲奧林匹克物理科初選的國中生。

校長張金龍表示，另有管樂班楊庭瑞、翁翊瑄、體育班廖禹安等13名學生錄取嘉中科學班，將再續同窗緣，北興國中學生占嘉中科學班6成以上，是雲嘉地區國中第一。

(中時 )