新北市中和警分局今（1日）至7日規畫連續7天肇因防制執法勤務，加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，防止車禍事故發生。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（1日）至7日規畫連續7天肇因防制執法勤務，加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，防止車禍事故發生。（中和警分局提供）

新北市今年元旦至3月30日，全市A1（死亡）、A2（受傷）車禍事故共1萬1396件，較去年同期增加12.6％，為防制事故發生，中和警分局今（1日）至7日規畫連續7天肇因防制執法勤務，加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，防止車禍事故發生。

全市A1（死亡）、A2（受傷）車禍事故共1萬1396件，較去年同期增加12.6％，經警察局分析，主要肇事原因以闖紅燈（含紅燈右轉）、轉彎未依規定、未禮讓行人、行人違規穿越道路等項目居多。

中和警分局表示，將在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等肇事原因常見態樣之重點違規項目加強執法。

藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，並廣泛運用LED跑馬燈、社群媒體及社區治安座談會議等多元管道，持續加強宣導交通安全及注意事項，希望藉由執法及宣導兩大主軸，建立民眾路權觀念，以防制車禍發生與提升交通安全。

中和分局表示，今年元旦至3月30日，中和警分局轄內共取締闖紅燈（含紅燈右轉）取締5217件、轉彎未依規定6382件、未禮讓行人177件、行人違規穿越道路1045件。將持續加強執法及交通安全宣導，防制肇事發生。

中和警分局長李建廣呼籲，每發生一件死亡交通事故，就有一個家庭要面對痛失至親的悲劇，也少了一位親人，同時另一個家庭則須面對傾家蕩產的巨額賠償，所以警方會持續針對行人違規和未禮讓行人的車輛加強取締，即使很多行人都會不理性的罵警察不通情理，指責警察連行人也不放過，但為了讓大家都能平平安安的回家和家人連假團聚，警方將不會鬆懈，盼用路人務必遵守交通規則。

(中時 )