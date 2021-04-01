竹科驚爆首例新冠確診，漢民科技的一名70多歲高階主管染疫，為昨天(3/31)新增的境外移入案1026，1月3日自美國返台，在台3個月後，因為3月29日出境需要，自費採檢確診。對此漢民科技證實有公司同仁染疫，並強調和案1026接觸對象均為內部研發及內勤人員，並沒有接觸客戶，且接到確診訊息後已第一時間啟動4項因應措施。

漢民發布的因應措施共有4點，首先該公司表示，3月30日已於第一時間啟動疫情「緊急應變行動小組」，通知同仁居家上班，當日完成廠區全面清潔消毒、接觸史調查，3月31日恢復廠區正常運作。

第二，依疾管局疫調結果，匡列須居家隔離者，皆為漢民內部研發及內勤人員，非第一線接觸客戶者。現行的防疫措施，如分流獨立用餐、回報體溫、入廠管制措施繼續運行外，3月30日第一時間提升高於政府規定之防疫標準。

第三，全台廠區啟動14天之自主健康管理，每日強制回報體溫，廠區內全程配戴口罩。

漢民科技表示，第四點針對疫情相關資訊、防疫工作，主動通知漢民同仁、客戶、合作廠商、主管機關，力求資訊透明，防範疫情擴大。居家 隔離 與自主健康管理者期滿後，需檢附PCR陰性報告經漢民防疫小組審核通過，確保安全無虞後，方得進入漢民、客戶及合作夥伴的廠區。

(中時新聞網)