日本索尼（SONY）今（1日）起正式更名，將由索尼株式會社（SONY Corporation）更名為索尼集團株式會社（SONY Group Corporation）目的是為了整合集團上下包括金融、遊戲及娛樂產業等，尤其去年鬼滅之刃爆紅帶紅集團，索尼淨潤首度突破1兆日圓，來到1.09兆日圓（約2800億新台幣）。

根據日本時報報導，索尼為了尋求集團內部協調，增加彼此間的合作關係，確定在公司名字中加入集團（Group）字眼，這也是1958年從東京通信工業株式會社更名為索尼以來的首次改名。

近年來由於PlayStation遊戲機的成功，加上全球對相機與智慧型手機等電子產品的需求，索尼在營運上獲得成長，尤其在疫情流行期間，索尼從遊戲部門獲得了約三分之一的營業利潤，其中約16％來自日常電子產品。

除此之外，動漫與金融業是索尼積極發展的業務，子公司Aniplex Inc.是鬼滅之刃漫畫系列電影的聯合發行人，同時索尼去年將財務部門索尼金融控股有限公司（SONY Financial Holdings Inc.）變成了全資子公司。

擺脫過去只做電子產品的印象，索尼的積極轉型獲得成功，根據該集團數據，2020年度淨利為1.09兆日圓（約2800億新台幣），這將是該公司首次突破1兆日圓大關，相較2019年度大幅增加86.4%。

(中時新聞網)