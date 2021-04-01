王惠美說，今天是一個感恩的時刻，許貴登校長雖然只有在校服務短短3年，但也做育許多英才，希望所有小朋友能感恩惜福，善用優質環境用功讀書，有朝一日能回饋鄉里。(吳建輝攝)

埔心國小第三任校長許貴登之子許明德教授，感念父親一生奉獻教育，捐贈埔心國小200萬元設立「許貴登校長紀念教學園區」，彰化縣長王惠美也致贈感謝狀。(吳建輝攝)

埔心國小第三任校長許貴登之子許明德教授，感念父親一生奉獻教育，捐贈埔心國小200萬元設立「許貴登校長紀念教學園區」。1日上午舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美表示，期望新圖書館的落成，能夠創造優質閱讀及教學空間，培養孩子閱讀的興趣。

許明德表示，父親70多年前擔任埔心國小第3任校長，當時一家住在員林育英國小對面宿舍，父親每天一早騎腳踏車到埔心上班，都要到很晚才回家，2年前拜訪埔心國小時，當時與廖松圳校長深談，詢問是否有什麼是他可以幫上忙，因此允諾協助推動科學教育、以及設置教學園區。

許明德說，他還拜託好友桃園欣興電子曾子章董事長幫忙，也捐款10萬贊助科學教育，原本教學園區早就計畫想興建，但碰上疫情遲遲未果，歷經2年去年11月才順利簽約，今年3月終於完工，也算是完成他心中最大的心願，也希望所有小朋友，可以在美輪美奐的環境中，享受讀書的樂趣。

王惠美說，今天是一個感恩的時刻，許貴登校長雖然只有在校服務短短3年，但也做育許多英才，像是許明德教授，就台灣的核能專家，感佩父親對教育的付出，捐款設立紀念教學園區，創造嶄新的閱讀學習空間，也希望所有小朋友能感恩惜福，善用優質環境用功讀書，有朝一日能回饋鄉里。

(中時 )