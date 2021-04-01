美國飛機製造商波音公司（Boeing Co）今天呼籲美國政府不要把與中國的貿易關係與人權等糾紛混為一談，並警告，若波音被中國封鎖，只會讓歐洲空中巴士（Airbus）坐收漁利。

美國與歐洲之間針對飛機補貼議題，在世界貿易組織（WTO）爭執逾16年。波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）航空高峰會（Aviation Summit）上表示，他相信此案可以解決，反而有關中國的前景才是問題。

他說：「我認為，對這一任（美國）政府來說，（中國）在政治上更難對付，對前任政府而言就已經很棘手了。但我們仍必須與中國這個全球最大夥伴做生意。」

他提及多項爭議，補充道：「希望我們可以把智慧財產權、人權和其他事項與貿易切割處理，繼續在這兩大經濟巨頭之間鼓勵自由貿易環境…我們經不起被那個市場封鎖，我們的競爭對手會直接進去搶占。」

對於凱爾洪的言論，白宮和美國貿易代表均未立即回應。

路透社報導，波音和空中巴士的客機各有1/4銷往中國。中國已逐漸超越美國，成為全球最大國內旅遊市場。

中國經常會在美國或歐洲官員到訪時採購大宗進口飛機。

前美國總統川普任內與中國展開18個月的貿易戰，波音當時就面臨在中國市占率的問題。不過，中國近年採購飛機的速度已全面趨緩。

中國政府因新疆族群及宗教上的少數人口所受待遇，面對愈來愈多來自西方國家的壓力，數度警告外國企業不要涉入政治。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1100401

(中央社)