新北市1名男子2007年與越南籍妻子小芳(化名)結婚後，不久即被妻子「放生」要求分居，之後長達10年毫無音訊，他控訴小芳明明有他的聯絡方式，卻不聞不問，最後心死向法院提出離婚；就連男子的姊姊也說，她與男子同住一起許多，10年來只看過弟媳1次；法院認為2人只剩夫妻之名、沒有夫妻之實，判准離婚可上訴。

判決書指出，男子與小芳在2007年2、3月結婚，但2人結婚不久後，小芳就提出分居要求，直接「放生」他，之後2人完全沒有交集；他曾嘗試與妻子聯繫，但卻始終找不到連絡方式，而他控訴妻子明知道他的聯絡方式，卻長期拒絕聯繫，直到2017他終於崩潰，決定提出離婚訴求。

男子的姊姊在法庭上也作證提出，她2008年與弟弟同住一起，當時已知弟弟結婚，對象是越南人，但同住至今僅見過弟媳一次，「後來弟弟跟我說已經提告離婚，我就告訴他『你自己決定』，因為已經長時間沒有在一起，就應該離婚。」

小芳經過法院傳喚通知，並未出庭辯論，也沒有出示任何書狀聲明。新北地院法官認為，小芳不告而別之後斷絕與男子聯繫，至今不聞不問，雙方已經分居約10年，早已只剩夫妻之名，沒有夫妻之實，考量到男子離婚態度堅決，可歸責程度是小芳較高，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。

(中時新聞網)