新竹市林姓男子有從事性交易的癖好，2020年2月17日殺害另名林姓女子，掐住她脖子又放進浴缸溺斃，並棄屍於羅馬山路荒郊，林男當時說林女耗盡他積蓄200萬又出軌，但法官審理時發現，林男有性交易習慣，與死者非男女朋友關係，無法確認其殺人動機，依殺人、遺棄屍體等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

這起事件發生於去年2月17日，林姓男子約出曾經性交易的林女約到汽車旅館，在不明原因下，先用雙手掐住林女脖子，並將她壓制在床導致昏迷，林男雖鬆手，又將林女抱入浴室，將林女以仰躺姿勢放入浴缸，並放水淹過林女頭臉，導致林女溺水窒息而死。

同日凌晨，林男又將林女遺體放入車廂內，載往羅馬公路45.5公里處、位於桃園市境內，將林女棄屍於路邊草叢。此案曝光後，林男供稱與林女為情侶，每次見面都給林女2至5萬元，在林女身上耗盡1、200萬積蓄、又發現林女出軌，才動手殺人。

不過法官在審理後，發現林男與林女2017年認識，但在2019年至2020年期間，密集尋求各類管道與他人性交易，地點均位於與林女無地緣關係的台中，林男在案發前1個月，又向友人透露，剛結束一段感情陷入低潮，與他所供稱案發時還與林女為情侶的說法不符。

法官認為，林男與死者林女並無感情糾紛，無法合理化其殺人理由，審酌林男犯案手法殘酷無情、罔顧人性，殺意極為明顯，行兇後還按原定計畫前往機場載運客人，返回旅館又正常退房、刪除手機內紀錄及避走高速公路。

儘管林男曾於醫院做過心理心理衡鑑的鑑定，顯示其智力及語言能力低於常人，新竹地方法院在近1年的審理過程，仍舊無法探知其真實的殺人動機為何，因此最終僅能判他無期徒刑。

(中時 )