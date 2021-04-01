行政院今邀請台電報告核四現況，行政院長蘇貞昌聽取報告後，認為核四建照已於去年底過期，且核四廠下方有一條2公里長的S 斷層是最大且不可控的威脅，蘇揆明確宣示，「核四不可能重啟，也不應該重啟。」

台電核能發電處長許永輝今赴行政院會報告核四現況，行政院發言人羅秉成於院會後轉述，蘇貞昌根據許永輝提出的報告與數據，認為核四已經不可能重啟，主因是兩部機組一部是拼裝車，一部根本還沒建完，1號機的1777項設備是從2號機移過來拼用，而且許多項目沒有通過安全檢測，因而被監察院糾正。

蘇貞昌說，核四從2014年馬政府宣布封存至今已近7年，當初的建照已於去年底過期，原來的廠商也已經解散、設備停產；另外，燃料棒已超過保固期，並依立法院決議已經全數運送出境。

不僅核四廠設備老舊無法汰換，中央地質調查所確認，核四廠位處多處地震斷層，其中一條S斷層就位於核四廠的正下方，長達2公里，穿越整個廠區，這對原本就有各種安全疑慮的核四廠，無疑是很大的威脅。

羅秉成說，根據上述不爭的事實，很清楚知道，「要再重啟核四是不可能的」。現在有人宣稱要重啟核四，但詢問各地方首長，都堅決反對核四設廠，甚至沒有任何一個縣市願意收留核廢料。

羅秉成轉述，會中新北市副市長陳純敬，沒有核安就沒有核能；台北市副市長彭振聲也說，聽到台電這裡有斷層，這會變成設計瑕疵，尊重台電報告；台中市副市長陳子敬也說，尊重台電報告，沒核安沒核電。

對於重啟核四公投若通過，政府該如何因應，羅秉成表示，核四重啟公投案是單一政策公投，對於結果如何，政府予以尊重，並會依相關規定辦理，但政府有義務向民眾說明清楚，核四不可能重啟，也不該重啟，把相關資訊公開論述，讓國人公投前有所抉擇。

(中時 )