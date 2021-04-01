今年清明節4天連續假期，假期前1日（4月1日）及連假首日（4月2日）北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及市區重要道路車流勢必湧現，台中市警方疏導規劃重點為，高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道之周邊道路；4月3、4日為民眾連假期間，將於各大觀光熱區、熱點周邊道路，維持交通秩序。

4月4日清明節當日特針對本市各大公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路及掃墓專車交通動線、接駁公車等候區，妥適規劃交通疏導、管制措施，加強疏導祭祖掃墓人(車)潮；而假期最後1日(4月5日)因應北上返回工作地車流，屆時各重點路段亦將派遣員警、義交加強指揮疏導並機動調整路口號誌，以全力疏運車潮。自4月1日起至4月5日止，展開為期5天之清明節連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容如下：

★清明節連續假期交通疏導期程：

期程：4月1日(星期四)至4月5日（星期一），為期5天。

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：110年4月2日至4月4日，當日深夜0時至當日凌晨5時；110年4月5日，當日深夜0時延長至當日上午10時，國道全線雙向暫停收費。

(二)開放路肩：除現有開放路肩措施照常實施外，另清明節連假期間，將協調增加機動開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：110年及4月2日至4月5日，本市國道1號北上各入口、南下后里至豐原；國道3號快官至霧峰南下，實施精進匝道儀控，並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。.

★清明節連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路。

(二)國道1號台中交流道銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(三)國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(五)國道3號大甲交流道銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(六)國道3號霧峰交流道銜接霧峰區中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(七)國道1號后里交流道、麗寶樂園周邊道路。

(八)高鐵、台鐵台中站等鐵公路車站區周邊道路。

(九)台74線沿線路段及匝道出、入口周邊道路。

(十)本市各大公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路。

★10大觀光熱區、熱點：

(一)新市政中心百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)台中公園。

(五)大甲鎮瀾宮。

(六)東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。

(七)新社、東勢林場風景區。

(八)后里麗寶育樂世界。

(九)清水高美濕地。

(十)谷關風景區。

台中警察局楊源明局長提醒民眾：清明節連假開車外出，請事先做好車況檢查，了解各項交通疏導措施，並善用即時路況資訊，儘可能避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間。

台中警方在連假期間將投入大量警力、義交執行交通疏導工作，維持市區道路交通順暢，但尖峰時段重要道路預期湧現之車潮，必須要一段時間消化，民眾外出旅遊、掃墓祭祖，如行經壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，降低壅塞的狀況。

台中市交通警察大隊長陳松寅提醒民眾，交通往返應特別留意起霧情形小心謹慎駕駛，以維行車安全。另本局亦將加強紅線違規停車、併排停車執法，希望駕駛人確實遵守交通規則，勿酒後駕車、疲勞駕駛，共同維護交通安全順暢。

連假期間適逢台中捷運綠線試營運，民眾出遊可多利用大眾運輸，警方將加強捷運場站周邊路段交通秩序維護工作，使民眾行的安全又安心。

(中時 )