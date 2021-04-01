彭百顯：921貪污案，竟用國家龐大力量。（曾薏蘋攝）

前南投縣長彭百顯今舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，內容提到當年他捲入921貪污案；彭百顯致詞時表示，對小小的一個921的縣長，竟然用國家這麼龐大的力量；遺憾的是，欺負彭百顯的，這次不是國民黨的執政時代，讓他很為難。

彭百顯強調，今天用這本書來了結他的921事件，包括921案等。「這個了結不是說我要清算什麼，而是說我要告訴愛好台灣前途的人，能夠愈走愈幸福」。

彭百顯致詞時指出，當初一個小小的縣長需用21年的時間來實證一件事，這就是這本書的寫作背景，實證的結果是，老天厚愛台灣，把台灣最優秀的人推上總統寶座，把國民黨替代掉，用台灣最優秀台灣大學法律系的學生當總統，就是陳水扁；一陣子後，老天再厚愛給陳連任，之後，老天一樣厚愛台灣，讓不同的政黨也是台灣大學的法律系的人當了總統，並再度執政。

他說，這兩個大總統面對一個小縣長，經過21年這樣的過程，現在又同樣給台大法律系機會，只是男生換女生。

彭百顯說，他無罪宣判的時候，台灣教授協會當時會長張炎憲說要為他舉辦記者會，卻有司法前輩告訴他，可以出席，但絕對不要講司法改革，但他認為，司法改革不能講，開記者會的意義就不大，只有說自己清白也沒有什麼意義。

他說，「因為一開始我就要告訴抓我的人，還有兩個上面的長官，我的革命同志、好朋友，是他們都不願意接電話」；他希望司法改革能夠落實，不是只是在政治上對立。

(中時 )