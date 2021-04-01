宏碁(2353)集團旗下建碁(3046)AOPEN今股價漲停，創去年6月以來新高價。建碁長期致力於智慧城市的發展，於2020年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC的訂單，並持續著墨智慧城市中物聯網的研發；今年的智慧城市展，建碁以平台技術領導者角色定調「建碁物業雲管理平台」，從中針對「智慧門禁與溫度偵測」、「智慧電表與數據管理」兩大科技物業管理方案。

建碁在全球擁有專業團隊，結合合作夥伴以創新系統及最適解決方案為目標，除了數位看板，亦提供智能Kiosk、智慧售貨機、機器視覺應用等整合解決方案。

建碁總經理蔡文鋒表示：「智慧城市是物聯網發展的重要場域之一，以物聯網延伸的智慧解決方案是建碁協助企業夥伴研發的方向；企業夥伴鏈亦是建碁的價值所在，透過建碁強大的技術核心團隊，讓企業夥伴更可以心無旁騖將智慧方案與產品成功推廣與應用於高價值的場域上。」

受疫情影響，人類生活型態隨之改變，「建碁物業雲管理平台」透過物聯網技術提供給企業夥伴全新解決方案，該平台以建碁台灣團隊研發的ConnectUX控制台，以實踐數據串接、傳輸與管理為核心，可管理不同地點的物聯網設備並進一步解讀相關數據。

「建碁物業雲管理平台」可串接眾多物聯網設備並支援API串接，「智慧門禁與溫度偵測」是透過台灣專業團隊所研發的臉部辨識引擎結合溫度偵測，可以有效地控管環境安全與人員健康狀態；「智慧電表與數據管理」運用台灣所研發的物聯網設備，以高品質、高穩定的技術，提供智慧城市建築、物業管理業者最便捷與快速的解決方案。

與市場一般消費性、工控電腦的產品有所區隔，建碁AOPEN著重於產業技術的應用整合，著力於協助客戶找出問題並解決，以最經濟的成本、最快速的時間，打造出最有效的解決方案。建碁AOPEN持續深化在垂直整合市場，如零售、交通、自動化設備、住宿與醫療業等擴展產品服務等。

建碁2月營收1.29億元，年增179%。去年全年的EPS為-0.93元。

(時報資訊)