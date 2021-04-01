日本34歲前知名AV女優麻美由真（麻美ゆま），2013年罹患惡性卵巢癌後便暫時隱退全心投入治療，積極又正面的態度獲得大批網友喜愛。如今雖已康復，但日前接受採訪時透露將不再復出拍AV，並表示「身體就像壞掉的商品」，引起網友熱烈討論。

麻美由真的身高雖只有158cm，但她憑著甜美臉蛋、完美的身材比例，加上H罩杯的傲人上圍，使她在AV界中成功闖出名號，陸續發行多部暢銷作品，被粉絲封為「巨乳系女神」，更在2006年時奪下18間AV製作公司聯頒的「最優秀女優賞」成績備受肯定，過去也曾是人氣女團「惠比壽麝香葡萄」的成員之一，是當時的超人氣女優。

不過，就在2013年麻美由真事業攀向巔峰之際，卻發現罹患卵巢癌，讓粉絲相當震驚，開始接受治療時已罹癌第三期，頭髮逐漸掉光，虛弱模樣讓人心疼，但她依舊以樂觀態度積極抗癌，受到大批網友支持。

經過1年多的治療，麻美由真逐漸恢復健康，醫生也宣布她抗癌成功能恢復工作，麻美由真卻遲遲不復出。日前麻美由真接受YouTube節目採訪時也直接宣布「不再復出拍AV」，還透露當時因忙著「惠比壽」的各種活動，沒能放下工作去看醫生，拖了一陣子才發現病況加劇，接受治療後為了能順利完成畢業公演的表演舞台，要求醫生盡快完成手術，沒想到當時的情況已不允許，排練的過程伴隨著暈眩、嘔吐及各種副作用，讓她相當辛苦。

麻美由真還表示，因為手術需要開刀讓她肚子留下了疤痕，若是讓觀眾看到疤痕是很不專業的表現，對於觀眾來說「就是壞掉的商品」，因此接受手術時就已放棄AV女優這個職業，所以康復後她便開始專攻英文及音樂創作上，先前還曾飛去美國洛杉磯的語言及音樂學校進修，新冠肺炎疫情期間，更考取了調理師的專業資格，未來將朝健康飲食的方向發展，希望能幫助更多的人，最後她也感謝所有粉絲一路來的支持與鼓勵，才讓她走到現在。而她正面的態度，再次獲得好評，引起熱烈討論。

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(中時新聞網)