印度政府數據顯示，印度2月電力等8個領域基礎設施產出較去年同期下滑4.6%，但世界銀行的最新報告預測，印度2021到2022 財政年度的經濟成長將達10.1%。

印度商工部發表的最新報告顯示，印度今年2月包括電力、煤炭、原油等8個領域基礎設施產出比去年同期下滑4.6%；從2020年4月到2021年2月底的8個領域基礎設施產出也比前一年同期下滑8.3%。

電力、煤炭、電力等8個領域基礎設施產出占印度整體工業產值近40%，對印度經濟成長影響很大。

不過，世界銀行昨天發表的「聚焦南亞經濟」（South Asia Economic Focus）報告，把印度2021到2022財政年度的國內生產毛額（GDP）成長預測從去年10月的5.4%上調到10.1%，主要是政府公共投資和民間投資增加。

報告預計，聚焦基礎設施的印度中央政府2021到2022財年財政預算將有助印度經濟成長動力且恢復國內需求；但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情引發的全面不確定性，包括疫苗接種的進行、是否再對人口流動採取限制措施，及世界經濟復甦的快慢等，預計印度2021至2022財年的實際GDP成長率可能在7.5%到12.5%之間。

世界銀行表示，從中期來看，印度的經濟成長將穩定在6%到7%的範圍內。

報告還說，印度公共消費將對經濟做出積極貢獻，民間需求被壓抑的情況預計將於2021年底消退，因政府大力推動資本投資，印度的投資預計會逐步回升。

在世界銀行做出上述經濟預測前，印度媒體Livemint今天報導，聯合國亞洲暨太平洋經濟社會委員會（UNESCAP）預測印度2021年經濟成長7%；國際信用評等機構惠譽（Fitch Ratings）則以印度政府財政立場更加寬鬆、對疫情控制能力更強等理由，把印度2022 財年的經濟成長預測上調到12.8%。

世界銀行的報告表示，隨著印度在疫苗配送方面處於區域領先地位，南亞獲得一些疫苗，人們樂觀認為最嚴重的健康危機可能已過去，經濟復甦階段已展開。

報告預測，按照目前的疫苗接種速度，到2022年底，將有超過70%的15歲以上南亞人口已接種疫苗，這樣足以打破傳播鏈，達到群體免疫。（編輯：郭中翰）1100401

(中央社)