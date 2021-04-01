民進黨台北市議員許淑華外型亮眼，今（1）日她突然在臉書PO出一張婚紗照，表示「希望媒體朋友能留給我們一點小空間」，引發無限遐想，民進黨發言人顏若芳也現身留言喊說，「我要當花童」。

許淑華曾和北市議員戴錫欽鬧過緋聞。她昨指出，知道今天是愚人節，說什麼大家都不可能相信，「但我還是得公開這件事，畢竟都已經……希望媒體朋友能留給我們一點小空間」。

照片中，許淑華穿著白色婚紗，並露出美背，文章還引來沉寂一時的顏若芳留言，嗨喊「哈哈哈哈～～～我要當花童」。

其他網友則表示，「新郎是誰啊？」「真的假的？」「超美」，紛紛獻上祝福，但也有人表示不相信，「愚人節啦」「不要鬧了」，另有人說，不管是真是假，穿白紗真的很漂亮，開心就好。

47歲的許淑華仍未婚，不過多次被拍到與當時已婚的台北市議員戴錫欽過從甚密，甚至被拍到在車內依偎、共處一房、「嘴唇交疊」的親密畫面，且戴錫欽住院期間，許淑華也多次探望，兩人深夜在病房內獨處。

(中時新聞網)