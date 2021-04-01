新北市立圖書館響應「國際兒童圖書日」，添購上千本新童書。（新北市立圖書館提供）

4月2日是「國際兒童圖書日」（International Children’s Book Day），也是童話大師安徒生的生日，新北市立圖書館特別增購了上千本最新出版的熱門童書，同時從4月開始推出一系列免費的「看動畫學漢字」親子共學活動，邀請爸爸媽媽陪孩子一起親子共讀，透過多元的閱讀互動，引領孩子進入閱讀的世界。

為響應「國際兒童圖書日」，新北市立圖書館特別增購了上千本各式各樣最新出版的熱門童書，同時於各區圖書分館為小朋友規畫了童書繪本主題書展，還有「寶寶愛看書‧閱讀大集合」嬰幼兒閱讀集點活動，鼓勵家長以書本取替3C產品，陪伴孩子享受一本本的好書，享受心靈充實時光。

新北市圖表示，透過閱讀可幫孩子打開視野，現今的孩子每天花在看電視和上網的時間日益增加，造成學童的閱讀能力退步，父母每天花一點時間陪伴孩子閱讀，不僅可以啟發孩子的閱讀興趣，更可以讓親子間的互動關係更緊密。

市圖指出，為鼓勵小朋友多閱讀，加強孩童的語文能力，圖書館也特別從4月開始到8月止，推出一系列有趣的「悠遊字在」親子共學閱讀活動，以動畫輔以有趣的闖關遊戲，讓小朋友了解漢字的由來與奧祕。

「悠遊字在」活動分別於總館、淡水分館、鶯歌分館、永和分館、金山分館、五股守讓堂、新莊福營分館、新莊中港分館共舉辦12場次，自即日起開始報名，活動完全免費，歡迎有興趣的國小1-6年級親子踴躍報名參加。詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站（https：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

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