有「史上最美區間車」之稱的電聯車EMU900型1日在基隆車站舉行首航典禮，並由總統蔡英文宣告投入營運。交通部長林佳龍則表示，基隆是台灣最早的鐵路起點，也是縱貫線的第一站，選在此處首航別具意義。

總統蔡英文致詞時表示，EMU900通勤電聯車及EMU3000城際電車陸續投入營運後，不論是短程的都會通勤，還是長程的跨縣市交通，相信運輸能量及旅客搭乘體驗都會再提高。她也邀請民眾都來搭乘這輛「最美區間車」，見證基隆的進步。

行政院蘇院長致詞說，他這個屏東孩子第一次離開屏東就是搭火車去上學，對於火車是回憶滿滿，一輩子不但是鐵道的體驗者，更成了監督者、建設者、推動者。他強調，2017年以來開始推動的「前瞻基礎建設計畫」用了1900億元在軌道上，今天只是成果之一，要做的事情還很多，希望讓台灣更有力、更美麗。

交通部長林佳龍致詞時表示，新車上路只是一個階段的開始。後續列車的維護與保養，必須定期檢查並且落實檢修作業，期許台鐵局不斷精進，成為民眾美好生活服務的連結者。

交通部祁文中常務次長兼代理台鐵局長說，這次採購的「EMU900」採用10輛編組配置，將以北部都會區為主要服務區域，相信可以滿足尖峰時刻的通勤及通學運輸需求。

EMU900是台鐵整體購車計畫的第一列，採購金額253.4億元，已於109年10月24日交車第一批2列共20輛，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、112年交車28列共280輛。台鐵表示後續將配合交車期程，逐年汰除舊車，提升整體服務品質與行車安全。

(旺報 )