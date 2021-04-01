帛琉旅遊泡泡首發團4月1日正式出發，部立桃園醫院也擔任重要角色，協助123名旅客進行採檢，短短2小時內就完成全數流程，背後主要原因除了辛苦的醫護人員之外，桃醫也為了這次的旅遊泡泡團引進新儀器羅氏醫用PCR檢測系統（Roche cobas Liat），僅僅20分鐘可以完成1份檢驗，是這次採檢成功的一大功臣。

檢驗科主任張百齡表示，一般大型採檢不會使用羅氏醫用PCR檢測系統，雖然時間短，但是一次只能檢驗1份，除了採檢數量少之外，使用的人力也相當多，一般採檢會使用另外一台大型儀器，它可以一次檢驗90份，但是檢驗時間長達3個半小時。

張百齡說，當初接到帛琉旅遊泡泡團的任務時，就到處尋覓合適的PCR檢驗儀器，院內本來有2台羅氏醫用PCR檢測系統儀器，再度購入了22台協助採檢，原本預計需3小時才能完成123份的採檢報告，但是在7位醫護人員合作之下，短短2個小時就完成了，過程如此快速也令她大吃一驚。

(中時 )