中華開發文教基金會「技藝職能獎學金」持續推動邁入第五年，為國內高中職以上技藝優異之經濟弱勢學生提供實現夢想的支持力量。累積至今已發出新台幣五百萬元獎學金，幫助380位技職、體育、美術、音樂等各項技藝領域的學子提升技藝。

從「我們班的小飛象」到「技藝職能獎學金」，中華開發文教基金會以同樣的社會扶助精神，落實支持多元發展的教育理念。「技藝職能獎學金」自2017年起設立，持續協助家境清寒、具備技藝職能潛力的高中以上青年踏實築夢，中華開發金控透過旗下基金會長期投入社會公益，致力於偏鄉教育及藝文人才扶植，讓具有特殊潛力的優秀人才發展所長。

為了呈現人才培育的成果，並使員工進一步了解基金會進行的教育扶助工程，中華開發特地舉辦一系列「技藝工作坊」，由曾經接受扶助的同學，化身一日職人，對開發員工分享他們的專業。透過交流互動，開發員工充份感受同學的專業，更加支持公司善盡企業社會的理念與付出。

金融業上班族最常面對的健康問題之一就是久坐辦公帶來的不適。連續兩年獲得學費補助的跆拳道專項學生張力千設計了一套辦公室伸展操課程，透過拉筋伸展的技巧，達到放鬆身體的目的。因為工作平常缺少運動的同仁做完一整套伸展運動之後反應工作精神變好了！張力千同學曾入選跆拳國家代表隊，目前就讀彰師大運動科學所；她表示透過「技藝工作坊」除了獲得教學經驗，也對未來職涯發展有所啟發，她開始思考過去自己一直專注在跆拳競賽，除了比賽還能如何打造未來。

允武也要允文！「技藝工作坊」邀請到就讀博物館學與古物維護研究所的潘同學，她在基金會獎學金的協助下，順利實現到德國博物館實習的夢想。來到中華開發，她帶領開發員工學會用縫線裝訂書冊的手縫書技藝。擅長古書裝訂技術，卻第一次站上講台 台上講師和台下同仁都是全新的體驗與成就！多元發展，一向是中華開發的教育理念，「技藝職能獎學金」為青年圓夢中，自即日起徵件至12月31日止。

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