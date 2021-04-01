一名女模與友人有債務糾紛，竟遭到惡煞設局後押到桃園某漁港，先毆打後強制脫衣拍下口咬檳榔上半身裸露的裸照，接著又被押往屏東高雄，折磨了24小時，A女假裝內急，趁著到路邊咖啡廳上廁所的機會報警求援，3名擄人惡煞當場被逮，遭高雄地院依強制等罪判他們徒刑1年、緩刑5年。

根據判決書記載，王姓男子與一位A姓女模有債務糾紛，於民國108 年2 月間，從微信暱稱「樂」的女子之處得知可約出A女，於是在通訊軟體LINE群組「整合債務區」邀約群組成員邱男與陳男共同加入討債，

王男等人先約出A女後，當街將A女強押上車，並將車門上鎖，與A女商討債務如何清償，當時女方試圖開啟車門逃跑，期間王男勾住A女脖子，強行搶走手機並交給鍾姓女子，將她載往桃園市中壢區某漁港。

抵達漁港後，王男就徒手毆打A女，還強逼她脫掉衣服，甚至強行解開她內衣之扣環，另一名綽號「卡迪」男子並恐嚇「到底要不要脫」，隨後將內衣扯下，並逼迫A女咬著檳榔拍攝裸照，接著打電話給龔女的經紀人，問他「一張照片看要抵押多少錢」，接著將裸照傳到「整合債務區」群組供群組內成員共12人瀏覽。

再帶著A女一路往南，帶往屏東縣來義鄉訪友，又將A女帶至友人住處軟禁後，帶往東港鎮東隆宮，A女因欠債有遭拍裸照，不敢貿然逃離，接著又被帶往高雄市某髮廊，這時女方佯裝想前往「金礦咖啡」上廁所，就趁著在廁所內偷偷報警，警方趕到後立刻將嫌犯等人逮捕送辦。

法官審理後認為，王、陳、邱等3 人僅因與A女有彼此金錢紛爭，就以強取手機等方式，讓女方精神承受莫大恐懼，又強制女方脫衣後，加以拍照，再將裸照傳送到LINE群組供人觀覽，嚴重侵害告訴人自由及隱私，但念及被告3人犯後坦承犯行，均與女方成立調解並賠償所受損害，因此高雄地院依強制等罪判3惡煞徒刑1年、緩刑5年。

(中時新聞網)