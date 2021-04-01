yes123求職網1日公布最新「上班族結婚與生養育計畫調查」，結果發現，高達61.4％的受訪上班族表示自己沒有結婚計畫，最大的原因是「自認收入只能養活自己」，其次是「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」。調查並顯示，高達73.2％的未婚上班族透露，進入職場後曾被家人關切過結婚進度，顯示不婚族受到來自家人的壓力。

為了解上班族結婚計畫，yes123調查發現，目前未婚且無子女的20歲以上上班族，38.6％有結婚計畫，61.4％沒有結婚計畫。在可複選情況下，沒結婚計畫的人原因依序是：「自認收入只能養活自己」（59.2％）、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」（54.1％）、「買不起房子」（43.8％），以及「自認存款少，結婚基金不夠」（36.6％）、「喜歡一個人自由自在的生活」（33.3％）。

至於其他不婚的理由，則分別是：「工作不穩定，不想拖累另一個人」（31.2％）、「自認不懂與公婆、岳父母的相處之道」（20.1％）、「事業心重，職涯目標未完成前不婚」（17.4％），以及「有家人要長期照顧，不想拖累另一個人」（14.1％）、「週遭親戚朋友的婚姻不美滿，擔心離婚收場」（10.8％）。

反之，若有結婚計畫的上班族，估計「結婚基金」要存到多少才會考慮步上紅毯？yes123調查發現，上班族認為平均需要68萬元，yes123表示，以「經常性薪資」約4.3萬元估算，恐怕要花上近16個月的時間不吃不喝，才能完成這個目標，其中，甚至有兩成的人認為要存到百萬元以上。

上述調查時間為2021年3月17日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上、已畢或役畢（免役）的求職會員，有效問卷共1,320份。

(工商 )