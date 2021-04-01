新北市金山財神廟慈善會今（1日）補助北海岸的金山國小附幼、石門國小附幼、市立萬里幼兒園以及乾華國小的全校學童一起到三重大都會河濱公園參與新北市童樂節活動。（達觀國中小提供提供）

以照顧偏鄉守護地方幼苗為理念，新北市金山財神廟慈善會今（1日）補助北海岸的金山國小附幼、石門國小附幼、市立萬里幼兒園以及乾華國小的全校學童一起到三重大都會河濱公園參與新北市童樂節活動，期盼透過參與一系列闖關、遊戲、藝術表演，為孩子們帶來豐富充實的兒童節活動。

新北市歷年來皆會辦理特色的兒童節活動，2021新北童樂節更在大都會公園辦理許多精采活動包括燦爛煙火晚會、卡通明星舞台表演、100個攤位創意DIY、街頭藝人、親子教育、美食等攤位、親子野餐活動、行動故事館等活動。

金山財神廟慈善會理事長黎清美表示，北海岸的孩子要到都會來參與大型活動，都需要家長親自帶來，不像都會的學校可以全班自行搭乘捷運等大眾交通工具到會場，因此本次為了照顧北海岸的師生，特別補助車資以及餐費，給北海岸的師生體驗大都會公園「熊猴森樂園」與新北童樂節活動，讓孩子有一個難忘的兒童節。

石門國小校長蔡清寬表示，金山財神廟對於萬金石地區的學校都很照顧，這次活動石門國小附幼親師生全體參與，雖然從石門到三重需要坐車1個小時，但是寶貝們到現場來闖關都雀躍不已，相當開心，有些孩子還說昨晚高興得睡不著覺呢！

金山國小附幼大班的語芯說：香蕉哥哥主持人帶我們唱跳可愛又好好玩的「捏泥巴」兒歌律動！我們還很幸運的和帥氣的香蕉哥哥、美麗的酪梨姊姊一起合照！乾華國小二年級羅子軒說，平時阿公都沒有時間帶著他出來玩，這一次能和全班一起出來玩，感覺很新奇。

負責促成本次活動的達觀國中小校長羅國誠提到，新北市政府對於照顧市民特別用心，每年都會辦理歡樂又有教育意義的活動，所以新北市的孩子們每一年都很期待屬於他們的節日，很感謝新北市政府及金山財神廟一起絞盡腦汁為孩子創造歡樂，這一年來，因為疫情的關係，許多的活動都取消，而這次由金山財神廟慈善會的促成，以及新北市政府的用心、用愛凝聚成一股正向的力量，讓北海岸的孩子能體驗歡樂，開心的度過兒童節。

新北市金山財神廟慈善會今（1日）補助北海岸的金山國小附幼、石門國小附幼、市立萬里幼兒園以及乾華國小的全校學童一起到三重大都會河濱公園參與新北市童樂節活動。（達觀國中小提供提供）

新北市金山財神廟慈善會今（1日）補助北海岸的金山國小附幼、石門國小附幼、市立萬里幼兒園以及乾華國小的全校學童一起到三重大都會河濱公園參與新北市童樂節活動。（達觀國中小提供提供）

新北市金山財神廟慈善會今（1日）補助北海岸的金山國小附幼、石門國小附幼、市立萬里幼兒園以及乾華國小的全校學童一起到三重大都會河濱公園參與新北市童樂節活動。（達觀國中小提供提供）

新北市金山財神廟慈善會今（1日）補助北海岸的金山國小附幼、石門國小附幼、市立萬里幼兒園以及乾華國小的全校學童一起到三重大都會河濱公園參與新北市童樂節活動。（達觀國中小提供提供）

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