竹科半導體廠商漢民科技70多歲高層主管(案1026)確診，消息傳出後，漢民總公司已在3月30日全場區大消毒，分布在全台其他地點的廠區也啟動14天自主健康管理，從Google Map上顯示，漢民科技是台積電七廠的鄰居，讓網友們大驚：「共用超商GG惹」。

漢民科技廠區緊臨台積電七廠，網友表示，兩間公司還有共用超商。(翻攝自 google map)

指揮中心表示，已掌握案1026接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理。已採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。目前指揮中心會針對他可能接觸的對象作疫情調查與追蹤。

漢民科技表示，依疾管局疫調結果，匡列須居家隔離者，曾接觸的對象都是漢民內部研發及內勤人員，非第一線接觸客戶者。

而消息傳到PTT上後，有人就發現，漢民科技的廠區緊臨台積電七廠，紛紛大喊不妙了，「台積電七廠，鄰居...」、「共用超商gg惹」、「要崩了！塊陶啊」、「壓不住了 」．

還有網友表示，「這間公司午餐蠻厲害的」、「推貢丸湯」，PTT網友之前曾指出，漢民科技的員工餐廳伙食很好，其中最有名的就是「湯貢丸」，是傳說中「貢丸湯裡只有貢丸撈不到湯」的公司，「推漢民伙食! 真的美麥~」、「每天中餐都吃到撐爆」、「就在7廠旁邊，被廠商請吃過飯」。

(中時新聞網)