44歲的百夫長旅行箱創辦人陳志彬參加台帛旅遊泡泡首發團。（黃采薇攝）

台、帛旅遊泡泡首發團今（1）日啟航，上午9點起全團123名旅客分批進行PCR採檢，樣本送回衛福部桃園醫院化驗，檢驗結果稍早出爐，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布123人全員採檢陰性，首航預計下午1時55分開始登機、2時30分起飛，首發團順利成行。

這次參加首發團的旅行社，共有雄獅、五福、鳳凰、大榮、KKday、巨大等業者招攬的百名團員，除一般民眾外，還包括新光醫院人員及媒體團，將和帛琉總統等一行人搭乘華航CI-028班機前往帛琉。台帛泡泡首發團於09：30前在桃機二航廈的櫃檯集合，領隊確認人員後，請團員將識別貼紙貼在身上明顯處，並宣布提醒即起「團進團出」。

台帛泡泡團嚴格限制團進團出，旅客在機場候機時被全方位「監管」，僅獲准在桃機二航廈的3樓、5樓移動，所有旅客身上都貼上貼紙，以便機場人員識別。

44歲的百夫長旅行箱創辦人陳志彬今天與助理一起參加五福旅遊的台帛泡泡首發團，他表示，「在國內旅遊也很好，但是能到處飛會更好，感覺更不同」，坦承出發前心情很愉悅，「就像回到疫情爆發前那種輕鬆的感覺，不會擔心，有政府將我們照顧得很好」。

他表示，很久以前就去過一次帛琉，不認為這次帛琉行程旅費高昂，反而覺得物超所值，他說：「這個首發團有人生當中的紀念意義，身體力行支持台灣跟帛琉之間的旅遊泡泡，我相信疫情遲早會過去，總要有人先帶頭出來玩，在這個時刻支持雙邊的關係，作為一個國民來說很要緊。」

身體力行挺台帛旅遊，他覺得總共14天的居家檢疫管理是必要的，「因為回來後還是要保護國人，因此所有的制度都是必要的，我認為很合理。如果還有旅遊泡泡的話，有開什麼國家就去，現在最想去的國家是新加坡，只要是旅遊泡泡機率大的國家我就會去。要認真工作，也要認真感受這個世界」。

(中時 )