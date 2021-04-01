35歲上班族女性，五年前因肛門廔管開刀，之後仍受不明腸胃症狀所苦，時常發燒腹痛伴隨腹瀉，無法工作並請假在家休養。日前接受台中榮總建議，經腸鏡及病理確診為克隆氏症，病情穩定，提升生活品質，目前已返職場工作，如同正常人一樣能繼續追求夢想。

39歲男性，幼年時常為腸胃道症狀所苦，誤當成一般腸躁症治療。大學聯考時壓力致疾病大爆發，曾因肛門狹窄、腸阻塞、廔管歷經無數手術後轉入中榮方確診為克隆氏症。在診斷確立後對症治療，現有人工造口照顧，期間也曾因營養問題，接受高濃度靜脈營養治療。

台中榮總表示，發炎性腸道疾病包含潰瘍性腸炎及克隆氏症2大類疾病，常見的症狀如腹痛、腹瀉、發燒、糞便帶血與黏液等。潰瘍性腸炎的病灶侷限在結直腸黏膜層連續部位的慢性發炎。克隆氏症患者則是可能影響所有消化道（由口腔至肛門）的跳躍式節段發炎，侵犯整層腸壁，造成狹窄、阻塞、穿孔、腸道或肛門廔管等需手術介入治療。

台中榮總指出，早期症狀不明顯，不易診斷，常被當成腸胃炎治療。在治療上須面臨長期控制與處理併發症，相對較為困難且複雜。患者產生腸道外症狀影響眼睛、關節、皮膚、肝臟等其他器官，必須處理病況的多樣性與彈性；發炎性腸道疾病也常發生在年輕族群，配合良好的疾病控制，透過圓夢成家計畫，可順利懷孕生子。

台中榮民總醫院陳適安院長表示，由大腸直腸外科蔣鋒帆主任、嘉義分院趙德馨副院長、胃腸肝膽科張崇信醫師及兒童醫學部腸胃科吳孟澤主任共同籌組發炎性腸道疾病中心，以病人為中心，打造量身訂作之精準醫療，透過完整的團隊合作，讓病人能得到最佳治療與照顧。

(中時 )