3月車市續旺，總市場達到43,222台，年增率為15.9%，月增率達59.1%，並創下台灣近16年來歷年同期新高紀錄；龍頭和泰車(2207)旗下兩個品牌Toyota和Lexus共登錄14,066台，年增20%且再創同期新高。今年第一季車市共登錄121,575台，年增16.8%，同步再攀高。

國內景氣穩定升溫，加上車用晶片缺貨問題稍緩解，以及進口車大量到港，3月車市續旺，總市場達到43,222台，年增率近16%。其中，車市龍頭和泰車旗下兩個品牌Toyota和Lexus，3月Toyota掛牌12,314台、Lexus掛牌1,752台，共計14,066台，月增率高達82.2%，並創同期歷史新高，總市佔率達32.5%。

今年第一季，車市總市場累計為121575台，比去年增加16.8%。和泰車第一季兩個品牌Toyota和Lexus，總掛牌數為41720台，年增17.4%且市占率衝上34.3%。

和泰車3月銷售續旺，其中，Toyota Corolla CROSS 3月掛牌數達4142台，延續去年10月上市以來之銷售熱潮，稱霸全車種及休旅車的銷售冠軍。另外，常勝軍RAV4 及ALTIS 領牌台數分別為2193台及1640台，銷售表現亦佳。

就3月銷售成績來看，車市總銷售第二名為裕隆集團中華汽車(2204)的3161台，旗下兩個品牌MITSUBISHI加上CMC雙品牌，總市占率9.7%。共銷售4211台，年增10.5%，月增50.2%；但第二名的單一品牌為日系品牌的HONDA，單月掛牌數衝上3132台，年增率34.8%，市占率達7.2%，也是單一品牌第二名，僅次於Toyota。

裕隆集團裕隆日產汽車(2227)的NISSAN居單一品牌第三名，總掛牌數為3008台，年增32%，市占率7%。另外，3月進口豪華車BENZ賓士以總掛牌數2856台，年增6.1%，市占率6.6%、居單一品牌第四名。美系FORD汽車以掛牌數2670台，年增64.7%，市占率6.2%居單一品牌第五名。

和泰車指出，4月車市可望續旺，預估為3.9萬台，比去年同期增加27%。主要考量目前國內經濟環境穩定，3月消費者信心指數成長至76.52點，若沒有晶片及相關零組件缺貨的負面影響，預期4月車市將可延續買氣，持續比去年同期仍有兩位數的增長。

(時報資訊)