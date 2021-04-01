竹南照國小營養午餐廚房每天供應近4千名學生用餐。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份、竹南2鎮市即將實施限水，直接影響到28所公立國小、國中及高中共1萬8千名學生，苗栗縣教育處已2度召集各校人員開會研商對策，決定補助12所學校緊急購置水塔應變，並暫停游泳課，影響最大的是各校的營養午餐，一旦缺水將直接影響學校供餐，苗栗縣議長鍾東錦1日特地走訪竹南照南國小關心限水問題，並表示如須動用預備預算，議會將全力配合。

教育處表示，頭份、竹南2地共28所各級公立學校，因各校校舍新舊不一，各校儲備用水的設備也不相同，為應即將實施的限水措施，教育處2度召開緊急應變會議，了解各校應變方案有無需要加強或是縣府協助部分。

教育處經過調查共有12所學校需要增設水塔來儲備用水，教育處迅速撥款校方採購，主要是在保證營養午餐用水不受影響，同時，並建議各校營養午餐承辦人員，調整菜單內容，改採買一些比較容易清洗的菜類，以節省用水，部份學校並調整特餐日為停水日。

另外，由於頭份、竹南2地的公營游泳池都已暫停開放，因此所有安排有游泳課的學校，在限水期間內暫停游泳課。

以竹南照南國小為例，全校共有1800名學生，是全苗栗學生數最多的小學，據校長鍾正康表示，校內有多棟校舍，新舊不一，最新完工的校舍建有大型地下儲水槽，可充分供應大樓用水，但部分舊校舍並無儲水槽，平日用水都須另外加裝水塔，儲量從1天至1天半不等，屆時勢必要加強師生節約用水。

鍾正康指出，全校每天用水約需1百噸，其中5至6成是用於營養午餐廚房，該校的廚房每日須供應4所學校，近4千名學生食用，一旦缺水將直接造成4千名學生無飯可吃，所以校方早在宣布限水前，就已增購設置水塔儲量達16噸，配合原有水塔，可供應2天以上的用量。

為了了解學校受到限水措施的影響，苗栗縣議長鍾東錦1日上午由教育處長邱廷岳陪同前往照南國小關心校方應變計畫，他表示，即將實施供五停二的限水措施，對於國中小學營養午餐的用水造成困擾，目前供餐學校遇到的問題是原本的水塔不夠、或是要增設抽水馬達，可能需要動用緊急預備預算來支應，對此，苗栗縣議會將全力配合，各地區議員接獲通報後，也會提供相關資源，盡快幫助學校準備好因應方案，希望在限水期間，還是要確保每一位學生，都能夠吃到健康又安全的營養午餐。

苗栗縣議長鍾東錦（左起）由教育處長邱廷岳、縣議員余文忠陪同赴照南國小廚房關心用水問題。（謝明俊攝）

竹南照南國小超前部署，月前先行增購設置廚房專用儲水塔共16噸。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦1日赴照南國小關心限水問題。（謝明俊攝）

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